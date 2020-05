23.05.2020 ( vor 6 Tagen )

Berlin (dpa) - Am zweiten Geister-Spieltag empfängt Tabellenführer FC Bayern München im Topspiel Eintracht Frankfurt . Drei Stunden zuvor muss Verfolger Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg antreten. Am Tabellenende stehen Paderborn und Bremen unter Druck . Ein Blick auf das Wochenende in der Fußball