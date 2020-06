28.05.2020 ( vor 4 Tagen )



Seit dem 16. Mai wird in der Seit dem 16. Mai wird in der Bundesliga gespielt. Nun steht ein Startdatum für die englische Premier League fest. Der Spielbetrieb soll am 17. Juni wieder aufgenommen werden. Das berichten englische Medien am Donnerstag. Die Fußball-Klubs der englischen Premier League haben laut Informationen der BB 👓 Vollständige Meldung