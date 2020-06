01.06.2020 ( vor 3 Stunden )



Der 94-fache Eishockey-Nationalspieler Peter Schiller ist tot. Er verstarb in Alter von 62-Jahren an Herzversagen. Als Aktiver holte er vier Meisterschaften. Das deutsche Eishockey trauert um den früheren Nationalspieler Peter Schiller. Er verstarb in der vergangenen Woche im Alter von 62 Jahren an 👓 Vollständige Meldung