Ohne Deutschland: Formel 1 startet mit acht Rennen in den Notbetrieb Die Formel 1 startet am 5. Juli in Spielberg in ihre Not-Saison in der Corona-Pandemie. Angesetzt sind acht Europarennen- der Hockenheimring ist nicht dabei.

