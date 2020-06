DeichStube #Werder Bremen hofft im #Bundesliga-Saison-Endspurt auf den Klassenerhalt - notfalls auch über die Relegation. Jetz… https://t.co/qGUZBfnfls vor 2 Tagen Werder Bremen FanBot RT @DeichStube: Die neue #Bundesliga-Spielzeit soll für #Werder Bremen und Co. offenbar später als gedacht starten 👉 https://t.co/WEtzrvuPS… vor 1 Woche Jan007 #justiceforgeorgefloyd RT @DeichStube: Die neue #Bundesliga-Spielzeit soll für #Werder Bremen und Co. offenbar später als gedacht starten 👉 https://t.co/WEtzrvuPS… vor 1 Woche DeichStube Die neue #Bundesliga-Spielzeit soll für #Werder Bremen und Co. offenbar später als gedacht starten 👉… https://t.co/Px7vvZavNP vor 1 Woche