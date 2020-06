Ein 60-jähriger Surfer wurde am Sonntag nahe Kingscliff an der australischen Ostküste von einem Hai angegriffen. Er erlag seinen schweren Verletzungen.

New York verlängert Ausgangssperre wegen Ausschreitungen bis Sonntag Angesichts der Ausschreitungen am Rande der Anti-Rassismus-Proteste in den USA wird die nächtliche Ausgangssperre in New York bis Sonntag verlängert.

