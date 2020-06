08.06.2020 ( vor 3 Stunden )



Conor McGregor kündigt in den sozialen Medien abermals sein Karriereende in der UFC an. Präsident Dana White zeigt sich von der Entscheidung des Iren allerdings wenig getroffen. Conor McGregor kündigt in den sozialen Medien abermals sein Karriereende in der UFC an. Präsident Dana White zeigt sich von der Entscheidung des Iren allerdings wenig getroffen. 👓 Vollständige Meldung