Berlin (dpa) - Die Fußball Bundesliga verliert nach einem "Kicker"- Bericht wegen der Coronavirus Pandemie 150 Millionen Euro an TV-Geldern. Statt mit Zahlungen in Höhe von 1, 35 Milliarden Euro aus dem laufenden Medienvertrag dürften die 36 Vereine der Bundesliga und der 2. Bundesliga in der Saison