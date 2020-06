14.06.2020 ( vor 1 Woche )



Paris (dpa) - Sportdirektor Leonardo hat Thomas Tuchel eine Jobgarantie für die kommende Spielzeit ausgestellt - unabhängig davon, wie Paris Saint-Germain in der Champions League abschneidet. "Er hat noch ein Jahr Vertrag und er wird in der nächsten Saison auf der Bank sitzen", sagte 50 Jahre alte B