16.06.2020 ( vor 7 Stunden )



Die Premier League nimmt den Betrieb wieder auf, das Thema der Stunde liefert Marcus Rashford in anderer Mission: Der Stürmer von Manchester United bewegt die Regierung dazu, weiter Essensgutscheine an Kinder zu verteilen. Die Premier League nimmt den Betrieb wieder auf, das Thema der Stunde liefert Marcus Rashford in anderer Mission: Der Stürmer von Manchester United bewegt die Regierung dazu, weiter Essensgutscheine an Kinder zu verteilen. 👓 Vollständige Meldung