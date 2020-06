18.06.2020 ( vor 3 Tagen )



Michael Schumacher und Ex-Manager Willi Weber. Dieses Duo feierte in der Formel 1 viele große Erfolge. Weber entdeckte Schumi und machte ihn in der Königsklasse groß. Jetzt spricht Weber erstmals über ein vertrauliches Michael Schumacher und Ex-Manager Willi Weber. Dieses Duo feierte in der Formel 1 viele große Erfolge. Weber entdeckte Schumi und machte ihn in der Königsklasse groß. Jetzt spricht Weber erstmals über ein vertrauliches Gespräch nach dem Zusammenstoß mit Jacques Villeneuve beim WM-Finale 1997 und erklärt, warum sich Schumacher nie dafür entschuldigt hat. 👓 Vollständige Meldung