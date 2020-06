Rolf RT @Tagesspiegel : #Seehofer kündigt Strafanzeige gegen die #taz an: In einer satirischen Kolumne in der „taz“ legt die Autorin nahe, dass #… vor 15 Minuten

like Jessica Day, but on the hefty side RT @barbcore: In Göttingen sind Covidioten auf die Polizei losgegangen, die sich nicht an Quarantäne halten wollen. in einer ersten Stellun… vor 25 Minuten