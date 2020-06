24.06.2020 ( vor 4 Tagen )



Nach dem so gut wie feststehenden Aufstieg in die Nach dem so gut wie feststehenden Aufstieg in die Fußball -Bundesliga soll der VfB Stuttgart über eine Verpflichtung von Waldemar Anton und Kevin Stöger nachdenken. Wie die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" am Mittwoch berichteten, seien der 23 Jahre alte Defensivspieler Anton v 👓 Vollständige Meldung