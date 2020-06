Der frühere Formel 1-Pilot Alessandro Zanardi, der einst beide Beine bei einem Unglück in der Formel 1 verlor, ringt nach einem neuerlichen Unfall mit dem...

"Bin Ihnen nahe, bete für Sie": Zanardis Drama bewegt sogar den Papst Papst Franziskus nimmt großen Anteil am nächsten Schicksalsschlag von Alessandro Zanardi. In einem handgeschriebenen Brief spricht das Kirchenoberhaupt dem...

n-tv.de vor 20 Stunden - Welt