Dominic Thiem ist am Freitag bei der Generali Austria Pro Series als souveräner Sieger hervorgegangen. Der Weltranglistendritte besiegte am 33. Tag dieses Turniers im Finale den Burgenländer David Pichler nach einer Spielzeit von 59 Minuten mit 6:2 6:0. Insgesamt waren in der Südstadt 16 Herren in mehreren Gruppenphasen gegeneinander angetreten.