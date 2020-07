27.06.2020 ( vor 6 Tagen )



-Zweitiglist 1. FC Fußball -Zweitiglist 1. FC Heidenheim will vor dem letzten Spieltag noch nicht an einen möglichen Bundesliga Aufstieg denken. Der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald verwies in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag-Ausgabe) auf das schwere Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei 👓 Vollständige Meldung