Venaqui Manga Werder Bremen schafft das Wunder: So feiern die Fans an der Weser die Re... https://t.co/NWIOCkGuKg via @YouTube vor 2 Tagen Ehmke Pohl Werder Bremen: 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln reicht für die Relegation - For all Norwich Fans - there is always hop… https://t.co/yqZdsnHfSN vor 2 Tagen 8-Bit-Filme Habs ja gleich gesagt. @werderbremen schafft das Wunder und der @HSV wird morgen nachziehen. #WerderBremen #werder… https://t.co/bdldO6HEaY vor 2 Tagen