30.06.2020 ( vor 1 Woche )



Regionalligist 1. FC Lok Leipzig steht vor der Rückkehr in den Profi- Regionalligist 1. FC Lok Leipzig steht vor der Rückkehr in den Profi- Fußball . Die Mannschaft von Trainer und Sportdirektor Wolfgang Wolf kann mit einem Sieg am heutigen Dienstag im Relegationsrückspiel beim SC Verl in die 3. Liga aufsteigen. Das Hinspiel in Leipzig war 2:2 ausgegangen. Aufgrund der 👓 Vollständige Meldung