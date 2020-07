30.06.2020 ( vor 1 Woche )

Der SV Mattersburg hat in der vorletzten Runde der tipico- Bundesliga den Klassenerhalt fixiert. Die Burgenländer stellten am Dienstag beim 4:1-Heimerfolg gegen Schlusslicht WSG Swarovski Tirol früh die Weichen auf Sieg. Die Wattener müssen nun am Samstag (17.00 Uhr) beim FC Flyeralarm Admira unbedingt gewinnen, um dem Abstieg noch zu entgehen.