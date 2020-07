Leroy Sané: Wechsel zum FC Bayern für weniger als 50 Mio. Euro wohl perfekt

Seit einem Jahr ist der FC Bayern an Leroy Sané dran, im Vorjahr verhinderte noch dessen schwere Verletzung den Wechsel. Nun scheint der Durchbruch geschafft zu...

Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern offenbar perfekt Laut englischen und deutschen Medien ist nach langem Hin und Her wohl eine Entscheidung gefallen: Sané soll in der kommenden Saison in München spielen.

Tagesspiegel vor 13 Stunden - Sport