Das Kapitel Ferrari ist für Sebastian Vettel nach der Saison beendet. Was böte sich da eher an als ein Wechsel zu Mercedes? Abgeneigt ist der vierfache Weltmeister diesem Szenario jedenfalls nicht. Sebastian Vettel kann sich einen Wechsel zu Mercedes in der kommenden Formel-1-Saison vorstellen. "Das