03.07.2020 ( vor 5 Tagen )

Nach dem Abstieg in die 2. Fußball Bundesliga hofft Fortuna Düsseldorf, Leihspieler Erik Thommy weiter im Verein halten zu können. Die Chancen darauf sind nun jedoch "signifikant geringer", so Manager Uwe Klein. Fortuna Düsseldorf hat nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga den Verbleib von Le