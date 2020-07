07.07.2020 ( vor 17 Stunden )



Ex-Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso steht vor einer Rückkehr in die Formel 1 . Bereits diesen Mittwoch soll der Wechsel des Spaniers zu Renault verkündet werden. Der Champion von 2005 und 2006 saß zuletzt 2018 im Cockpit von McLaren. Alonso und Renault sind alte Bekannte - von 2003 bis 2006 und 2008 bis 2009 fuhr er in der Formel 1 für die Franzosen.