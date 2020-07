07.07.2020 ( vor 2 Stunden )

Ohne den Ausbruch der Coronavirus Pandemie wären die French Open 2020 in Paris bereits Geschichte. So findet der Sandplatzklassiker von Roland Garros erst von 27. September bis 11. Oktober statt und damit nur zwei Wochen nach dem Finale der US Open statt. Der dicht gedrängte Terminplan bringt allerdings Dominic Thiem in die Bredouille. Denn ein erfolgreiches Antreten bei beiden Major-Turnieren wird schwer.