Fussball24.de Nürnberg will vor Relegations-Rückspiel wachsam bleiben Nürnberg (dpa) - Trotz eines 2:0 im Hinspiel fürchtet Nürnb… https://t.co/kTrKgvrzm3 vor 22 Minuten Luterin Shokerandit RT @Schebacca: In der Relegation zur 2. Bundesliga spielt der 1. Fc Nürnberg gegen Ingolstadt. Sponsor der Nürnberger ist die Nürnberger V… vor 2 Tagen Schebacca® In der Relegation zur 2. Bundesliga spielt der 1. Fc Nürnberg gegen Ingolstadt. Sponsor der Nürnberger ist die Nür… https://t.co/U4esSf668S vor 2 Tagen Fussball24.de «Pakt» für die Rettung: Nürnberg in #Relegation unter Druck So wichtig war selten ein Spiel des 1. #FC Nürnberg. Zu… https://t.co/HGN2Xwb1FQ vor 2 Tagen Fussball24.de «Pakt» für die Rettung: Nürnberg in #Relegation unter Druck So wichtig war selten ein Spiel des 1. #FC Nürnberg. Zu… https://t.co/3byLnoDBny vor 2 Tagen Christian Brey RT @SZ: Der @1_FC_Nuernberg kehrt dank der Tore von Fabian Nürnberger am Abgrund wohl noch einmal um. Nürnberger erspielte sich in dieser S… vor 2 Tagen