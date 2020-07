10.07.2020 ( vor 12 Stunden )



Die niederländische Shorttrack-Weltmeisterin Lara van Ruijven ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Das teilte der nationale Eisschnelllauf-Verband am Freitagabend in Utrecht mit. Bei van Ruijven war im Juni eine Autoimmun-Krankheit festgestellt worden.