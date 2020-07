13.07.2020 ( vor 8 Stunden )

Doch keine Sperre für Manchester City . Das bedeutet: Pep Guardiola und die "Citizens" dürfen weiter an der Champions League teilnehmen. Das hat der Cas entschieden. Doch ist das Urteil gut für den Fußball ? Manchester City darf in den kommenden beiden Spielzeiten nun doch am Europapokal teilnehmen. D