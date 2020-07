15.07.2020 ( vor 5 Stunden )

Anja Mittag hat den endgültigen Rückzug vom aktiven Fußball erklärt. Die frühere Nationalspielerin, die 2016 in Rio mit der deutschen Mannschaft Olympiasiegerin geworden war, teilte am Mittwoch auf ihren Sozialmedia-Kanälen mit, dass das sächsische Landespokalfinale am 30. August zwischen ihrem Vere