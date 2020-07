20.07.2020 ( vor 4 Stunden )

Bereits nach dem ersten Rennen der MotoGP-WM sind die Karten im Titelkampf völlig neu gemischt. Serienweltmeister Marc Marquez kam beim Grand Prix von Spanien in Jerez böse zu Sturz und zog sich dabei eine schwere Verletzung im rechten Oberarm zu. Der spanische WM-Favorit soll am Dienstag operiert werden, sein Start am kommenden Wochenende auf der gleichen Strecke beim GP von Andalusien ist äußerst unwahrscheinlich.