News-Ticker zur Formel 1 - Ralf Schumacher: Comeback von Vettel bei Red Bull ist "möglich" Formel 1 im News-Ticker: Monatelang hat die Corona-Pandemie auch die Formel 1 ausgebremst - nun ist die Saison in vollem Gange. Am Wochenende findet in...

Focus Online vor 1 Woche - Sport