25.07.2020 ( vor 3 Stunden )

Der Rekordmeister aus München hat am Samstag sein neues Auswärtstrikot vorgestellt. Das Design ist minimalistisch – Kenner werden dabei an die Triple- Saison unter Jupp Heynckes erinnert. Der FC Bayern München hat in der vergangenen Saison erneut die Meisterschaft gewonnen. Zum achten Mal in Folge w