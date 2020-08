29.07.2020 ( vor 1 Woche )

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat seinen achten Neuzugang für die kommende Spielzeit verpflichtet. Die Sachsen nahmen Robin Becker am Mittwoch bis zum 30. Juni 2022 unter Vertrag. Der Rechtsverteidiger spielte zuletzt für Eintracht Braunschweig, kam dort in der vergangenen Saison in 31 Spielen