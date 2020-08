01.08.2020 ( vor 8 Stunden )



Nach Platz 20, 18 und 14 in den Trainingssessions geht Sebastian Vettels Negativlauf in Silverstone auch im Qualifying weiter. Dort erreichte der Ferrari-Pilot nur Platz zehn – deutlich hinter Lewis Hamilton und seinem Teamkollegen. Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) hat sich im vierten Fo Nach Platz 20, 18 und 14 in den Trainingssessions geht Sebastian Vettels Negativlauf in Silverstone auch im Qualifying weiter. Dort erreichte der Ferrari-Pilot nur Platz zehn – deutlich hinter Lewis Hamilton und seinem Teamkollegen. Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) hat sich im vierten Fo 👓 Vollständige Meldung