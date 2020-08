Das Königsdrama um Juan Carlos zeigt, wie marode die spanische Staatsform ist. Aber was wäre durch einen Systemwechsel gewonnen? In der Corona-Krise ist etwas...

Juan Carlos I.: Ex-König hat Spanien verlassen Skandal um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen: Juan Carlos I., der emeritierte König von Spanien, hat sein Heimatland verlassen.

stern.de vor 22 Stunden - Kultur