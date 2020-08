06.08.2020 ( vor 3 Stunden )

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden bestreitet in seiner Sommervorbereitung zwei weitere Testspiele. Am Samstag, 15. August (14.30 Uhr), testet die Mannschaft von Cheftrainer Markus Kauczinski unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei Bundesligist Union Berlin. Am 21. August steht ein weiteres Testspie