Quelle: DPA - vor 8 Stunden



Höchster Stand seit Mai: 1445 Neuinfektionen in Deutschland 01:01 Berlin, 12.08.20: Die Zahl der bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit Anfang Mai gestiegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts bis Mittwochabend bei über 1400 neue Corona-Infektionen innerhalb...