13.08.2020 ( vor 1 Woche )



New York (dpa) - Titelverteidigerin Bianca Andreescu aus Kanada verzichtet auf einen Start bei den am 31. August beginnenden US Open der Tennis-Profis. Die Coronavirus- New York (dpa) - Titelverteidigerin Bianca Andreescu aus Kanada verzichtet auf einen Start bei den am 31. August beginnenden US Open der Tennis-Profis. Die Coronavirus- Pandemie habe sie daran gehindert, sich richtig auf den Wettbewerb vorzubereiten, gab die 20-Jährige als Grund an. Zuvor hatte auch 👓 Vollständige Meldung