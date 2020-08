Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 3 Tagen



Champions League Viertelfinale: Erfolgsdruck für Guardiola und Man City 01:00 Vor vier Jahren übernahm Pep Guardiola das Traineramt bei Manchester City. Seitdem gewann er zwar alle nationalen Titel in England, doch in der Champions League scheiterte City regelmäßig. Im Viertelfinale gegen Lyon an diesem Samstag steht der Starcoach unter mächtigem ErfolgsdruckView on...