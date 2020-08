Nach der Fußball-Sternstunde gegen Lionel Messis Barça wollen sich die Bayern beim Finalturnier in Lissabon von nichts mehr stoppen lassen. Mit «brutalem...

Der FC Bayern München demütigt den FC Barcelona im Viertelfinale der Fußball-Champions-League mit 8:2 und zieht ins Halbfinale am Mittwoch gegen den Sieger...

Der Champions-League-Kracher wurde zur Machtdemonstration. Gegen den FC Bayern in Gala-Form hatte der FC Barcelona keine Chance. Die Elf um Lionel Messi wurde...

München (dpa) - Ex-Nationalspieler Thomas Müller hat gegen den FC Chelsea sein 112. Spiel in der Champions League bestritten und damit eine Bestmarke...

FC Bayern: Mit Teamgeist nach Lissabon Durch einen lockeren Erfolg im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea erreicht Bayern München das Endrunden-Turnier der Champions League in Lissabon. Dort...

Deutsche Welle vor 1 Woche - Sport