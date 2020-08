22.08.2020 ( vor 19 Stunden )



In "The Darkest Minds" (ProSieben) werden Jugendliche mit Superkräften von der Regierung verfolgt. In der "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (RTL) müssen die drei Unterhaltungsprofis improvisieren. "Die Frau in Schwarz" (RTLzwei) versetzt als Geist Kriegsflüchtlinge in Angst.