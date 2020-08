Treffer durch Coman: 500. Tor des FC Bayern in der Champions League

23.08.2020 ( vor 3 Stunden )



Lissabon (dpa) - Der FC Bayern hat das 500. Tor in der Lissabon (dpa) - Der FC Bayern hat das 500. Tor in der Champions League erzielt. Der Treffer gelang im Finale in Lissabon dem Stürmer Kingsley Coman , als er zum 1:0-Sieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der 59. Minute zur Stelle war. Nur Real Madrid mit 567 Toren und der FC Barcelona mit 517 👓 Vollständige Meldung