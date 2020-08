25.08.2020 ( vor 3 Stunden )



Die Schulleiter in Nordrhein-Westfalen sind sauer: In einem Brandbrief an Ministerpräsident Armin Laschet haben sie die Landesregierung scharf kritisiert. Darin werfen sie dem Schulministerium Verantwortungslosigkeit vor. Die Schulleiter in Nordrhein-Westfalen sind sauer: In einem Brandbrief an Ministerpräsident Armin Laschet haben sie die Landesregierung scharf kritisiert. Darin werfen sie dem Schulministerium Verantwortungslosigkeit vor. 👓 Vollständige Meldung