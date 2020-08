25.08.2020 ( vor 5 Stunden )



Am 19. November vergangenen Jahres absolvierte das DFB-Team sein bis heute letztes Länderspiel. Im September geht es nun wieder los. Für die kommenden Spiele setzt Trainer Löw auf neue Gesichter. Bundestrainer Joachim Löw hat am Dienstagnachmittag den Kader für die Länderspiele Anfang September bekannt gegeben.