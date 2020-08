Tennis-Superstar Serena Williams ist bei der Generalprobe für die US Open in der dritten Runde gegen die Griechin Maria Sakkari ausgeschieden.

Tennis-Superstar: Williams verpasst Viertelfinale bei WTA-Turnier in New York New York (dpa) - Tennis-Superstar Serena Williams ist bei der Generalprobe für die US Open in der dritten Runde gegen die Griechin Maria Sakkari ausgeschieden....

t-online.de vor 7 Stunden - Sport