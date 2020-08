Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 2 Wochen



Formel 1: Vettel-Wahnsinn hört nicht auf - Wieder Ärger mit der Box in Barcelona 00:55 Die Krisen-Saison für Sebastian Vettel geht weiter. Auch in Barcelona gab es wieder Probleme mit der Box. Immerhin: dieses Mal landete der Heppenheimer in den Punkten und belegte den 7. Platz.