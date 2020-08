31.08.2020 ( vor 14 Stunden )

Bundestrainer Joachim Löw hält Manuel Neuer für die logische Wahl zum weltweit besten Fußballer des Jahres. "Ich habe nichts gegen Robert Lewandowski , er ist ein Torjäger der Superklasse" sagte Löw dem "kicker". "Aber für mich wäre der Weltfußballer in diesem Jahr: Manuel Neuer. Was er gerade in dieser Finalrunde in Lissabon gehalten hat!"