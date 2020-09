31.08.2020 ( vor 2 Tagen )



-Nationalspieler Serge Gnabry wird in der neuen Saison beim Fußball -Nationalspieler Serge Gnabry wird in der neuen Saison beim FC Bayern München statt mit der 22 mit der Rückennummer 7 auflaufen. In der vergangenen Spielzeit war die Nummer 7 beim FC Bayern nicht vergeben, zuvor hatte sie der Franzose Franck Ribéry elf Jahre lang getragen. "Ich freue mich seh 👓 Vollständige Meldung