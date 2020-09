03.09.2020 ( vor 18 Minuten )

Deutschland und Spanien haben sich am Donnerstag in Stuttgart im Auftaktschlager der UEFA Nations League 1:1 (0:0) getrennt. Ein Last-Minute-Tor von Jose Gaya (96.) egalisierte noch die deutsche Führung von Timo Werner (51.) im Duell der Ex-Weltmeister im leeren Stadion . Im Parallelspiel der Gruppe vier der Topliga A gewann Österreichs EM- Gegner Ukraine in Lwiw 2:1 (1:1) gegen die Schweiz.