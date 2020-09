🇩🇪Walhalla💙 RT @jungundknackig: Steinmeier sieht in Corona-Krise "Licht am Ende des Tunnels" - via https://t.co/Xa5POSpHhH https://t.co/yb2UVoBXwL Wa… vor 6 Tagen Hans Obermann Magister Artium Licht am Ende des Corona-Tunnels - Bundespräsident Steinmeier macht den Deutschen Hoffnung! https://t.co/wTDkjogbNv vor 1 Woche Fliegenpeter RT @RonaldReschke: Steinmeier sieht Licht in der Mittagssonne. Gnadenvoll stellt der Polit-Adel in weiter Ferne Lockerungen in Aussicht. F… vor 1 Woche Ronald Reschke Steinmeier sieht Licht in der Mittagssonne. Gnadenvoll stellt der Polit-Adel in weiter Ferne Lockerungen in Aussic… https://t.co/GsxRpR1xDQ vor 1 Woche Achim RT @mikemacapple: "Steinmeier sieht in Corona-Krise "Licht am Ende des Tunnels" Supi! Normalerweise sieht Steinmeier nicht mal den Berg,… vor 1 Woche mikemacapple 💻 "Steinmeier sieht in Corona-Krise "Licht am Ende des Tunnels" Supi! Normalerweise sieht Steinmeier nicht mal den… https://t.co/5XjEM6Bxl3 vor 1 Woche