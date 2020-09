09.09.2020 ( vor 2 Tagen )



Alexander Zverev hat es bei den US Open spannend gemacht. Nachdem er sensationell ins Halbfinale eingezogen ist, hat Zverev hat nun die Chance, seinen ersten Grand-Slam-Titel zu holen. Nach seinem hart erkämpften Halbfinal-Einzug bei den US Open in New York will Alexander Zverev nun auch den Schrit Alexander Zverev hat es bei den US Open spannend gemacht. Nachdem er sensationell ins Halbfinale eingezogen ist, hat Zverev hat nun die Chance, seinen ersten Grand-Slam-Titel zu holen. Nach seinem hart erkämpften Halbfinal-Einzug bei den US Open in New York will Alexander Zverev nun auch den Schrit 👓 Vollständige Meldung